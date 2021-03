Il gigante americano di investimenti Fortress fa sul serio per l’Inter e tratta per trovare quanto prima un accordo con Suning. Questo è quanto riferisce l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, che racconta le trattative tra le parti sulla base di un finanziamento per circa 250 milioni di euro, divisi in due tranche. Scrive il quotidiano:

OFFERTA FORTRESS – “Prosegue, a ritmi serrati, la trattativa tra il private equity americano Fortress e il gruppo cinese Suning. La scadenza per arrivare a un documento di accordo condiviso sarebbe stata fissata, secondo indiscrezioni, alla fine di marzo. La bozza di proposta prevederebbe una forma di finanziamento tramite «preferred equity» per circa 250 milioni di euro: dei quali 150 milioni subito e altri 100 successivamente”.

Al tavolo un uomo di Zhang

“A seguire le discussioni ci sono i manager del gruppo Fortress, da una parte, e uno dei dirigenti di Suning, il senior investment manager Simon Yang e il suo staff, dall’altra parte. Proprio Yang, è da tempo una delle figure di collegamento tra Milano e Nanchino e l’uomo di maggior fiducia del presidente, Steven Zhang”, conclude Il Sole 24 Ore.