L’Inter ringrazia dopo la finale: «Ennesimo applauso ai nostri tifosi, gran serata»

L’Inter esce purtroppo sconfitta dalla finale di Champions League, col Manchester City che si è imposto 1-0 a Istanbul. Per chiudere l’amara serata che completa la stagione la società ringrazia i tifosi per il supporto.

AL FIANCO DEI GIOCATORI – In chiusura di tutto, l’Inter dedica un messaggio via Twitter a chi ha seguito la squadra: “È stata una grande serata di calcio, complimenti al Manchester City per la vittoria e l’ennesimo applauso ai nostri tifosi per lo straordinario supporto in una stagione lunghissima”. Fra qualche settimana per l’Inter l’appuntamento con il raduno precampionato, fra poco più di due mesi l’inizio della prossima Serie A.

