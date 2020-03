Social, impazzano #CampionatoFalsato e #FermiamoStaPagliacciata

La decisione di far saltare tutte le partite a porte chiuse, a cominciare da Juventus-Inter, ha scatenato tutti i tifosi sui social a cominciare da quelli interisti. E così gli hashtag #CampionatoFalsato e #FermiamoStaPagliacciata sono diventati in poche ore tendenza su Twitter.

Anche perché paradossalmente se l’Inter dovesse arrivare in finale di Coppa Italia ed Europa League oltre a giocare nove partite in tre settimane non avrebbe nemmeno una data per recuperare la sfoda con la Sampdporia saltata la settimana scorsa.