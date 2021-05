Milan Skriniar, una delle colonne dell’Inter scudettata, non nasconde lo stupore per l’epilogo della vicenda allenatore in casa nerazzurra: “L’addio di Conte ha sorpreso tutti, l’ho scoperto solo ieri dai media. Non so altro, io stesso sono curioso di sapere cosa succederà in futuro, la partenza dell’allenatore è una novità”. Il difensore comunque rassicura i tifosi: “Voglio restare all’Inter e difendere il titolo vinto, l’ho detto tempo fa. Mai considerati i rumor di una mia partenza”.

Parlando a Sport Aktuality, in Slovacchia, Skriniar ripercorre le tappe dello scudetto: “È stato un lungo e bellissimo viaggio, ricordo i festeggiamenti coi tifosi davanti a San Siro nell’ultima partita del campionato. E io ne ho approfittato per sventolare la bandiera della Slovacchia, sono orgoglioso anche di questo, di aver portato il titolo italiano nel mio Paese”.