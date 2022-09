Milan Skriniar è rimasto all’Inter, ma ora inizia la “partita” più difficile per i nerazzurri. Il difensore slovacco è in scadenza di contratto a giugno e il rinnovo non è assolutamente una formalità. Il rischio concreto è quello di perderlo a zero tra nove mesi dopo aver rifiutato i 70 milioni di euro dal Psg. Zhang ha tenuto duro anche nell’ultimo giorno di mercato: una mossa sicuramente ottima per l’aspetto tecnico, ma rischiosa a livello economico per il futuro.

Skriniar è legato all’Inter e infatti non ha spinto per il trasferimento, ma di fronte all’offerta monstre di 10 milioni di euro netti all’anno da parte del Psg potrebbe vacillare. Nasser Al-Khelaifi è sicuro di abbracciarlo il giugno prossimo a parametro zero. Lo scenario è realistico, ma ora toccherà a Marotta e Zhang invertire la tendenza. Impossibile pareggiare l’offerta dei parigini, i nerazzurri dovranno far leva sull’attaccamento alla maglia del difensore classe 1995. Attualmente guadagna 3 milioni di euro netti, il club di Zhang ottimisticamente potrebbe spingersi fino ai 6 percepiti da Lautaro e Brozovic. La “partita” è appena cominciata, sarà sicuramente una trattativa lunga. Ora serve concentrarsi sul campo, nessuna delle parti in causa vuole una telenovela sul rinnovo.