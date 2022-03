Milan Skriniar ieri sera è stato premiato per il terzo anno di fila miglior calciatore slovacco dell’anno. Il centrale nerazzurro, a margine della cerimonia di premiazione, ha parlato con i media locali anche di Inter. “Il fatto di aver vinto con l’Inter mi ha senza dubbio aiutato molto anche a livello personale – ha detto lo slovacco -. Abbiamo vinto lo scudetto e anche quest’anno possiamo ripeterci, nonostante siamo un po’ attardati in classifica. La Serie A è molto equilibrata, abbiamo sbagliato qualcosa purtroppo, ma torneremo a vincere presto, ne sono sicuro. Milan e Napoli ci sono davanti, però a noi manca ancora una partita da recuperare. Vogliamo lo scudetto e ce la metteremo tutta. Con l’Inter ho un contratto fino al 2023 e penso che resterò anche di più. Immagino che la dirigenza sia soddisfatta di me e voglia propormi il rinnovo”.

A livello personale, poi, Skriniar, si dice soddisfatto. “Lavoro tanto per continuare a crescere. Questo premio è una ricompensa per quanto ho fatto finora sia in allenamento che in partita. Mi sforzo di migliorare anche sotto l’aspetto della forza mentale”.