Skriniar in partenza? Pronto il sostituto!

Due le questioni da risolvere sul mercato in casa Inter: un nome di livello in difesa qualora Milan Skriniar dovesse essere sacrificato e una quarta punta. E il Corriere dello Sport fa i nomi plausibili in merito: “In stand-by c’è Kumbulla, anche se l’Inter continua ad essere in pole. Se dovesse partire Skriniar, il 20enne albanese sarà il suo sostituto, ovviamente mettendosi d’accordo con il Verona sui contorni dell’affare.

Per quanto riguarda l’attacco, premesso che rimane la variabile Lautaro da considerare, esiste comunque la necessità di un quarto uomo. Conte gradirebbe Dzeko, ma occhio anche a Pinamonti, per cui esiste un gentleman agreement con il Genoa per il riacquisto“.