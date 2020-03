Siviglia-Roma e Inter-Getafe rinviate, è ufficiale: l’annuncio dell’UEFA

Anche l’UEFA deve arrendersi all’emergenza coronavirus. Le due partite delle squadre italiane, Inter-Getafe e Siviglia-Roma, sono state ufficialmente rinviate a data da destinarsi.

La decisione è arrivata dopo che la Spagna ha chiuso i voli dall’Italia impedendo di fatto alla Roma di raggiungere Siviglia, mentre il presidente del Getafe già martedì sera aveva annunciato che la sua squadra non sarebbe volata a Milano per affrontare l’Inter.

Le due gare, valida come andata degli ottavi di Europa League, quindi non si giocheranno giovedì 12 marzo come inizialmente previsto ed al momento non c’è una data certa per l’eventuale recupero.

D’altronde però era ormai impossibile andare avanti come se niente fosse. A questo punto resta da capire cosa succederà la prossima settimana quando sarà il Napoli a dover raggiungere Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League.