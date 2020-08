Aspettarsi novità da Antonio Conte è una perdita di tempo. Per la quinta partita consecutiva, compresa la trasferta vincente di Bergamo, il tecnico salentino proporrà lo stesso undici titolare che lo ha portato fino alla finale di Europa League e gli ha dato le maggiori garanzie. La notizia però c’è: seppur non al 100%, Alexis Sanchez è nelle condizioni di giocare almeno uno spezzone di partita in caso di necessità. Il resto della formazione è ampiamente noto: tridente difensivo collaudato, Danilo D’Ambrosio e Ashley Young sulle fasce, in mediana ancora Roberto Gagliardini e la LuLa a cui viene affidata la finalizzazione della manovra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Sanchez, Esposito.

Allenatore: Conte.