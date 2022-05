Inter al lavoro per ottenere il doppio dalla sponsorizzazione Nike. Il club nerazzurro sta trattando con il colosso americano per rinnovare l’accordo che c’è tra le parti dal lontano 2014 e in scadenza nel 2024. Dialoghi in corso, l’obiettivo dei nerazzurri è ambizioso.

“Da qualche settimana, come annunciato a gennaio durante la presentazione del bond agli investitori, sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto con lo sponsor tecnico, la Nike. L’attuale accordo, firmato nel 2014 e in scadenza nel 2024, ha portato il club a guadagnare pochissimo (4,25 milioni nel 2017-18) dopo 5 stagioni senza Champions, mentre adesso alla base di 12,5 milioni si aggiungono i bonus per il raggiungimento della coppa europea più prestigiosa e per le vittorie. L’obiettivo assai ambizioso è raddoppiare la cifra, arrivare intorno a quota 35-40 milioni, comunque una somma inferiore ai 51 che l’Adidas garantisce alla Juventus (intesa firmata quando c’era Ronaldo ma valida fino al 2027). Vincendo il secondo scudetto consecutivo, e mettendo sulla maglia la seconda stella, in viale della Liberazione avrebbero un potere negoziale maggiore, ma è difficile che il colosso americano arrivi alla cifra richiesta. L’obiettivo dell’Inter è arrivare alla fumata bianca entro la fine dell’estate. Possibile? Le parti, pur distanti, ne stanno discutendo”, si legge.