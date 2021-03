Nuovo infortunio a centrocampo per l’Inter: nell’allenamento di venerdì mattina è stata infatti riscontrata una leggera infiammazione al ginocchio sinistro di Christian Eriksen, che pertanto ha svolto una seduta differenziata. Le sue condizioni verranno rivalutate nella giornata di sabato, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Torino di Nicola.

Le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni, ma è possibile che Conte debba fare a meno di lui per la sfida contro i granata. Considerando la portata dell’impegno, nonché il margine in classifica, il tecnico nerazzurro potrebbe in ogni caso decidere di non rischiarlo e schierare dunque Gagliardini al fianco di Brozovic e Barella, con Vidal fresco di operazione al ginocchio e fuori per circa un mese.