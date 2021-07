La nuova Inter di Inzaghi sta muovendo i primi passi. In attesa del ritorno dei big, il neo allenatore sta iniziando a capire come comportarsi in casa nerazzurra. Subito qualche grana, come il complicato rinnovo di due big.

In primis, da capire se e quando arriverà il rinnovo di Martinez. L’entourage del Toro vorrebbe un tangibile incremento dell’ingaggio. I 4,5 milioni di euro che vorrebbe dargli l’Inter non sarebbero sufficienti (Real Madrid alla finestra).

Problemi anche per Brozovic (contratto in scadenza nel 2022). Il centrocampista croato vorrebbe uno stipendio importante, da sei milioni di euro all’anno (troppi per le casse nerazzurre).