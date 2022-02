Simone Inzaghi recupera pezzi importanti. In vista della sfida in programma venerdì sera a Marassi contro il Genoa, il tecnico dell’Inter potrebbe infatti contare anche su due giocatori di rientro dall’infermeria.

Come riportato da SkySport, nella giornata di oggi Matias Vecino è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver smaltito il problema al ginocchio. L’uruguaiano è dunque vicino al rientro, che potrebbe arrivare proprio in questo week end. Situazione simile anche per Robin Gosens, acquisto più importante della sessione invernale di calciomercato. Il tedesco non ha ancora vestito la maglia nerazzurra, per via del problema al bicipite femorale che lo tiene fermo da fine settembre. Inzaghi però lo ha valutato negli ultimi giorni, e sembra seriamente intenzionato a convocarlo in occasione di Genoa-Inter.