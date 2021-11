Oggi rifinitura ad Appiano in vista del match di domani sera contro lo Sheriff, decisivo per le sorti europee dei nerazzurri. Poi pranzo e partenza nel primo pomeriggio verso la Moldavia. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi Inzaghi verificherà le condizioni generali e testerà la squadra, con cinque cambi in vista rispetto a domenica: possibili i rientri dal 1′ di Dimarco, De Vrij, Darmian e Vidal. In attacco Lautaro ritroverà la maglia da titolare a fianco di Dzeko.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.