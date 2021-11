L’Inter fa visita alla sorpresa Sheriff Tiraspol con l’obiettivo di mettere altri tre punti in tasca per continuare a tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Tutto quello che c’è da sapere sulla sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi.

Sheriff-Inter si giocherà mercoledì 3 novembre 2021 allo Sheriff Sports Complex di Tiraspol. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.

Sarà possibile seguire il match di Champions League tra Sheriff Tiraspol e Inter in diretta su Sky e in streaming sull’app di Sky Go. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite). La partita sarà trasmessa anche su Infinity +.