Due dubbi di formazione su tutti in casa Inter verso la sfida di domani in Champions League contro lo Sheriff. Una gara decisiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi, per questo “non ci sarebbe da stupirsi se venisse chiesto un doppio sforzo a 8-9 undicesimi”, assicura La Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko le certezze in attacco, come Nicolò Barella e Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Riecco Stefan de Vrij al centro della difesa, con Milan Skriniar sul centro-destra.

Poi, ecco i ballottaggi aperti nell’undici dell’Inter per domani. Ne parla sempre la rosea: “I due ruoli in cui, al netto di eventuali infortuni, potrebbe esserci turnover sono il “braccetto” di sinistra e la mezzala. Bastoni (l’unico dei tre dietro a non riposare tra Empoli e Udinese) potrebbe cedere il posto a Dimarco, che più difficilmente troverà spazio a tutta fascia, dove Perisic sta volando e dove sul fronte destro tornerà Darmian. Anche Vidal insidia Calhanoglu, che tornerebbe titolare domenica contro il suo passato. Inzaghi così potrebbe avere sempre in campo uno dei due “kicker”, chiamati a battere corner e punizioni per innescare le torri”, si legge.