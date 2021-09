L’Inter cerca i primi punti del Girone D di Champions League dopo il ko contro il Real Madrid. Nella seconda giornata i nerazzurri fanno visita allo Shakhtar Donestk di De Zerbi, altra squadra a zero punti in classifica. Tutto quello che c’è da sapere sul match.

Shakhtar Donetsk-Inter si giocherà martedì 28 settembre 2021 allo stadio ‘Olimpico’ di Kiev. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18.45.

Partita: Shakhtar Donetsk-Inter

Data: 28 settembre 2021

Orario: 18.45

Stadio: ‘Olimpico’ di Kiev

Sarà possibile seguire il match di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter in diretta su Sky e in streaming sull’app di Sky Go e Now TV. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite).

Canale tv: Sky

Streaming: Sy Go