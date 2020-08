Serie A 2020/21: il calendario dell’Inter già compromesso?

Inter rinvio prima giornata – In attesa che la stagione 2019/20 giunga al termine, i club sono già proiettati sulla Serie A 2020/21. Tutti tranne l’Inter che giocherà domani – venerdì 21 agosto – la finale della Uefa Europa League contro il Siviglia. Fischio d’inizio alle ore 21.

La prossima stagione inizierà il 19 settembre. In caso di trionfo nella competizione continentale l’Inter si guadagnerà il diritto di disputare la Supercoppa europea, in programma il 24 settembre a Budapest. Proprio per questo, riporta la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra chiederà di posticipare la prima giornata, specie se non giocherà la Supercoppa, iniziando così il 26 e recuperando il primo match il 30 (con l’impegno europeo le cose si complicano per trovare una data per il recupero).

Le altre protagoniste delle finali di Champions ed Europa League hanno già ottenuto il via libera dalle rispettive federazioni: in Spagna il Siviglia partirà dalla terza giornata, guadagnando due settimane dall’inizio della Liga fissato per il 12 settembre; il Bayern posticiperà la partenza della Bundesliga e della coppa di Germania.

La certezza è che i giocatori interisti quest’anno avranno ferie compresse, 10-15 giorni al massimo riporta la Gazzetta dello Sport. La quota si ridurrà ulteriormente per i giocatori convocati nelle rispettive Nazionali i cui impegni inizieranno il 3-4 settembre. Per gli altri il raduno dovrebbe essere fissato nella settimana che si chiude il 6 settembre: difficile ipotizzare si possa andare oltre.