Milan Skriniar non si muove. L’ormai mancato arrivo di Gleison Bremer, pronto a vestire la maglia della Juventus, blocca la possibile cessione del difensore slovacco in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, la priorità ora è prendere un difensore per tappare il ‘buco’ lasciato dall’addio di Andrea Ranocchia. Caccia dunque a un centrale da regalare il prima possibile a Simone Inzaghi.

Sempre per Sky, Skriniar non è considerato in vendita dall’Inter se non a cifre importantissime. A oggi il PSG non ha presentato proposte irrinunciabili e non le ha neanche in programma. Senza offerte monstre, Skriniar per l’Inter resterà nella rosa di Inzaghi anche nella prossima stagione.

La conferma arriva anche dal sito di Di Marzio: “Per quanto riguarda il centrale slovacco, l’Inter non lo lascerà partire a meno che non arrivino cifre molto importanti. Al momento non sembra che il PSG abbia intenzione di presentare offerte a cifre elevate. Per questo motivo il futuro di Skriniar al momento sembra essere ancora in nerazzurro. Adesso quindi l’Inter ha come obiettivo prioritario quello di trovare un sostituto di Ranocchia. La pista Bremer è ormai sfumata”, si legge.