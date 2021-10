Stefano Sensi non vede l’ora di tornare in campo con l’Inter di Simone Inzaghi. Ma – parallelamente al recupero – ha intrapreso un’avventura imprenditoriale in una start up milanese che riguarda proprio gli infortuni. Andiamo con ordine e partiamo dal rientro in campo dopo l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediato contro la Sampdoria. Simone Inzaghi spera di recuperarlo per la ripresa del campionato dopo la sosta, in programma sabato 16 ottobre con la Lazio. Presto per sbilanciarsi: saranno decisivi i prossimi allenamenti.

Per poi passare al progetto del giocatore fuori dal campo. La start up ha lanciato un algoritmo per monitorare e prevenire gli infortuni nei calciatori professionisti. Si chiama Vedrai Spa, è stata fondata a maggio dell’anno scorso da Michele Grazioli, 26enne imprenditore laureato alla Bocconi, e ha come attività principale lo sviluppo di applicazioni nel settore dell’intelligenza artificiale. La collaborazione è iniziata la sorsa estate, quando il giocatore è entrato nel lotto dei 32 investitori che hanno sottoscritto un aumento di capitale di 5 milioni. In questo gruppo, che comprende anche Andrea Bocelli e Piero Angela, c’è un altro calciatore di Serie A: Giorgio Chiellini. […] Oltre a un programma di scouting che unisce caratteristiche tecniche e valutazione economica utile a muoversi in modo oculato sul mercato, Grazioli – complice l’amicizia con Sensi – prepara un algoritmo che può aiutare a prevenire gli infortuni. Il grande limite che ha frenato il numero 12 nerazzurro, partito benissimo due stagioni fa ma presto incappato in una serie di fastidi che gli hanno impedito di avere continuità.