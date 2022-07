Stefano Sensi riparte dal Monza. Dopo la buona parentesi con la maglia della Sampdoria, il centrocampista classe ’95 ha deciso di lasciare nuovamente l’Inter per intraprendere una nuova esperienza in Serie A. Ad attenderlo c’è il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, i quali hanno incassato il sì del calciatore dopo alcuni giorni di trepidante attesa. Sensi si trasferirà in prestito secco ed effettuerà le visite mediche nella mattinata di venerdì.

Ecco quanto rivelato da Gianluca Di Marzio: “Sensi andrà così a rinforzare il centrocampo di Stroppa. Dopo l’esperienza in prestito alla Sampdoria, adesso per lui c’è il Monza, club neopromosso ma dalle grandissime ambizioni, come testimoniano le mosse di mercato. Adesso le parti stanno organizzando le sue visite mediche, che si svolgeranno questo venerdì. Sensi sarà dunque il quarto acquisto del calciomercato del Monza, dopo gli arrivi già annunciati di Andrea Ranocchia, Alessio Cragno e quello ormai chiuso per Carboni del Cagliari. Inoltre, per la difesa si continua a lavorare per Nicolò Casale dell’Hellas Verona, il cui arrivo potrebbe avvenire presto”.