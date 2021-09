L’Inter è concentrata su questa stagione, in cui deve confermarsi in Italia e migliorarsi in Europa, ma guarda anche al futuro e uno degli obiettivo del club è quello di trovare l’erede di Samir Handanovic. Il capitano dell’Inter ha fatto vedere di essere ancora affidabile in questa stagione, soprattutto nella sfida con la Fiorentina, ma in casa nerazzurra non vogliono rimanere scoperti per il dopo Handanovic.

C’è un portiere che sembra molto vicino all’Inter per la prossima stagione. Si tratta di André Onana dell’Ajax. Il nigeriano va in scadenza di contratto nel giugno 2022 e non sembra voler rinnovare con il club olandese. L’Inter ha fiutato l’affare e conta di ingaggiare il portiere a parametro zero a partire dalla prossima stagione. La conferma arriva dal giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano, che in una diretta Twitch ha confermato: “Onana è molto molto vicino all’Inter. L’Inter non ha chiuso, ma è molto vicino all’Inter”