Massimiliano Irrati è l’arbitro designato per dirigere il derby d’Italia Juventus-Inter in programma domenica 3 aprile alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. La sfida è fondamentale per le due formazioni, con i nerazzurri che vogliono vincere per rimanere in lotta per lo Scudetto e i bianconeri che cercheranno di accorciare ulteriormente sulle rivali.

Gli assistenti di Irrati durante l’incontro saranno Ranghetti e Vivenzi, mentre il quarto uomo scelto è Ghersini. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni, coadiuvato da Passeri in qualità di AVAR. La sfida va in scena dopo quella della scorsa stagione allo Stadium, che sarebbe risultata decisiva per la qualificazione della Juve in Champions e che ha fatto discutere per una serie di episodi arbitrali.