Archiviata la sosta per le nazionali l’Inter tornerà in campo in una sfida d’alta classifica contro la Juventus che può valere una fetta della corsa scudetto arrivati a questo punto della stagione. Contemporaneamente la società lavora anche in ottica calciomercato, con l’attacco che subirà qualche cambiamento la prossima estate soprattutto nel ruolo di punta centrale. Il prescelto è Gianluca Scamacca che ha già manifestato l’intento di restare in Italia quando lascerà il Sassuolo.

Niente Borussia Dortmund quindi per lui che all’Inter sarebbe l’erede designato di Edin Dzeko dopo una possibile annata di coabitazione. Lo stesso Scamacca è rimasto colpito dal fatto che la stessa società meneghina si sia mossa in anticipo su di lui con tanto di appoggio dell’agente Alessandro Lucci.

L’Inter quindi sente di non avere rivali, con tanto di ‘si‘ del calciatore tra le mani e la concorrenza alle spalle, fermo restando il mantra dell’autofinanziamento. Nel computo dell’affare a favore dei nerazzurri c’è anche il rapporto che intercorre tra Marotta e Carnevali con possibile contropartita tecnica nell’affare. Tutto farebbe pensare all’inserimento in uno scambio di Andrea Pinamonti che sta facendo bene ad Empoli e che al contempo sarebbe l’ideale sostituto di Scamacca in un club come il Sassuolo.

Così facendo peraltro l’Inter mettere a referto anche una corposa plusvalenza visto che Pinamonti al 30 giugno sarà a bilancio per 12.5 milioni. Ad abbassare ulteriormente i costi dell’affare, e a favorire eventualmente le trattative potrebbe esserci inoltre anche l’inserimento nei discorsi di un ex come Stefano Sensi, oggi in prestito alla Sampdoria per rilanciarsi dopo tanti problemi fisici. Il prescelto per il futuro dell’attacco dell’Inter è quindi Scamacca che questa sera intanto avrà la grande chance di dimostrare il suo valore e il suo stato di forma anche in Nazionale, nella sfida amichevole contro la Turchia che l’Italia mai avrebbe voluto disputare.