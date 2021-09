Martin Satriano, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, farà parte della rosa dell’Inter di Simone Inzaghi almeno fino al prossimo gennaio. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Cagliari e Crotone hanno sperato fino all’ultimo nella possibilità di averlo in prestito e fino a domani sera lasceranno la porta socchiusa, ma la decisione dei nerazzurri ormai è presa: l’ex Nacional sarà la quinta punta fino all’inverno, poi si vedrà.

Anche perché le condizioni di Alexis Sanchez continuano ad essere monitorate costantemente e il club non se l’è sentita di privarsi subito del ragazzo per privare il reparto di un elemento in vista dei tanti impegni nei prossimi 4 mesi tra campionato e Champions League. L’uruguaiano, chiosa la rosea, ha anche già esordito in A: tredici minuti più recupero contro il Genoa, per prendersi gli applausi di San Siro dopo una pre-season convincente.