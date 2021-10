La Lazio ha battuto in rimonta per 3-1 l’Inter. L’episodio della svolta è stato il secondo gol biancoceleste di Felipe Anderson: qualche secondo prima era rimasto a terra Dimarco e il gioco è proseguito. Poi la Lazio ha segnato in contropiede e per Maurizio Sarri non è un problema.

Queste le parole a Dazn del tecnico biancoceleste a fine gara: “Quando Dimarco resta a terra, la palla ce l’ha l’Inter: se qualcuno doveva metterla fuori erano loro – così Sarri -. C’è poco da dibattere: con un uomo a terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c’è un regolamento preciso. Queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare”.

L’allenatore della Lazio si è espresso anche sulla rissa avvenuta dopo quel gol: “Felipe Anderson è stato aggredito, io sono stato squalificato per atteggiamento intimidatorio senza alzare un dito – si riferisce alla gara con il Milan -, mi aspettavo di veder volare qualche cartellino rosso”. Sarri si è detto soddisfatto per la prestazione: “Ho visto fin dall’inizio l’atteggiamento giusto, siamo andati sotto su rigore – conclude -, ho detto ai ragazzi che erano in partita contro una squadra che stava facendo bene, è bastato un episodio per capovolgerla”.