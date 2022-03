Le sanzioni comminate dal Governo del Regno Unito al proprietario del Chelsea Roman Abramovich (congelamento dei beni), come misura di repressione in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, non incideranno negativamente sull’Inter relativamente ai soldi che deve incassare per il trasferimento di Romelu Lukaku. Nei documenti del club nerazzurro legati al bond – evidenzia Calcio e Finanza – si legge che “Romelu Lukaku è stato ceduto al Chelsea per 113 milioni di euro (al netto del contributo di solidarietà Fifa dovuto), cifra che è stato parzialmente incassata (direttamente per 22,6 milioni di euro e indirettamente tramite factoring per 22 milioni di euro, secondo al piano di pagamento definito) con l’importo residuo da incassare nei dodici mesi successivi”.

In pratica, la società londinese non compare tra quelle verso cui l’Inter ha crediti. “In caso di difficoltà a livello di cassa per il Chelsea, quindi, il problema non si rifletterà sul bilancio dell’Inter, quanto piuttosto sull’istituto che ha acquisito i crediti nei confronti del Chelsea”, precisa C e F.