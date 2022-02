È stato un altro fine settimana di polemiche arbitrali, forse meno intense di quelle suscitate dall’errore dell’arbitro Serra che è arrivato a chiedere scusa al Milan. Ma due episodi in particolare hanno fatto parlare. Uno è il fallo di Giroud su Sanchez che ha aperto al gol rossonero e alla sconfitta dell’Inter. L’altro è il gol che il VAR ha annullato a Zaniolo e ha portato, per proteste, alla sua espulsione. E sono arrivate nel post partita le parole di Mourinho che ha parlato delle decisioni dei dottori del calcio, quindi di un regolamento che non sembra proprio chiarissimo.

Il Corriere della Sera spiega: “Per i vertici arbitrali i Var non hanno sbagliato. Nel caso di Roma l’errore è semmai dell’arbitro Abisso, che doveva vedere dal campo il pestone di Abraham sul piede di Vasquez e poi ammonirlo come da regolamento, senza bisogno di aiuto della videoassistenza. La Var è intervenuta per correggere un errore dell’arbitro, si tratta di un fallo oggettivo e codificato: piede su piede uguale fallo e cartellino giallo. Non si discute. Discorso diverso per l’episodio di Giroud su Sanchez: una situazione soggettiva, si valuta l’intensità. L’arbitro Guida è vicino e giudica l’entità del contatto, la decisione è sua, quindi non c’è un chiaro errore, il Var non interviene. Per i vertici arbitrali i casi sono entrambi corretti”.