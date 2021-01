Anno nuovo, stessi risultati per l’Inter di Antonio Conte, che statistiche alla mano si dimostra la squadra più in forma del campionato nelle ultime uscite. Il Milan però continua da parte sua a correre in cima alla classifica e i nerazzurri dovranno cercare il bottino pieno anche contro la Sampdoria.

Dopo la vittoria convincente per 6-2 contro il Crotone nell’ultima giornata, l’Inter non ha intenzione di fermarsi e vuole allunfare ancora la striscia di vittorie consecutive, attualmente sono otto le partite vinte di fila dalla squadra di Antonio Conte. Era da dicembre 2008 che l’Inter non vinceva otto partite di Serie A di fila.

Continua invece a navigare a metà classifica la Sampdoria, dopo che nell’ultimo incontro ha perso contro la Roma, in un Olimpico flagellato dall’acqua. Quagliarella e compagni sono quindi attesi dal secondo scontro proibitivo di fila, con l’Inter.

La partita tra Sampdoria e Inter si giocherà il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, allore ore 15. Si giocherà allo stadio Marassi di Genova, che come sempre ormai sarà a secco di pubblico. L’arbitro della sfida sarà Valeri.

Sampdoria-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A. La partita sarà trasmessa anche sul canale Sky Sport, posizione numero 252 del satellite.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez.