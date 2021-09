La partita Sampdoria-Inter si giocherà domenica alle 12.30 e sarà trasmessa da DAZN. L’app è disponibile per pc, smart tv, smartphone e tablet. Ed anche da Sky Sport, in streaming per gli abbonati su SkyGo e NowTV.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Satriano.