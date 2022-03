Romelu Lukaku, l’anno del suo ritorno al Chelsea, se lo era immaginato di certo diverso. Un rapporto mai sbocciato con l’attuale tecnico Tuchel, che non lo hai mai risparmiato dalle critiche, una difficoltà tecnica e soprattutto realizzativa inaspettata, dopo due stagioni da dominatore con l’Inter, hanno ormai relegato “Big Rom” a un ruolo da comprimario, come evidenziano le ultime partite di campionato dove è sempre partito dalla panchina. A questo, poi, si aggiunge un digiuno dal gol in Premier datato dicembre 2021 contro il Brighton.

Tutti motivi, a cui si sono aggiunte le recenti difficoltà societaria dei Blues, che rendono il futuro londinese di Lukaku più incerto che mai tanto che gli esperti di Sisal credono in una possibile reunion entro il prossimo 31 agosto, offerta ora a 2,75, in netto calo rispetto al 6 della scorsa settimana – spiega Agipronews -. Il belga, dal canto suo, non ha nascosto il desiderio di tornare in nerazzurro, in una società che accoglierebbe a braccia aperte il suo ritorno, rinunciando eventualmente anche a una parte di ingaggio pur di tornare a calcare il prato di San Siro con la maglia dell’Inter.