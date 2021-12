Inzaghi valuta seriamente la conferma di dieci undicesimi della squadra titolare che domenica scorsa ha schiantato il Cagliari. Dunque, un solo cambio previsto, quello riguardante l’attacco dove Dzeko dovrebbe riprendersi il suo posto. Assieme al bosniaco dovrebbe giocare Sanchez, in vantaggio su Lautaro.

Piccolo dubbio sulla corsia sinistra: Dimarco scalpita, ma Perisic è in un grandissimo momento di forma e difficilmente verrà accantonato. Per il resto, a destra ancora Dumfries visto che Darmian non è stato convocato e soliti volti anche in difesa e a metà campo. Ancora out, ovviamente, Correa: il Tucu si rivedrà solo nel 2022.

SALERNITANA (4-4-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.