Sala: “Ben venga un nuovo stadio, ma con San Siro in parte salvato”

“Le strisce nerazzurre? Il tifo non si può nascondere, però sono anche il Sindaco di Milano e non andrò allo stadio perché se vince l’Inter non posso fingere, preferisco soffrire sul divano”. Questo, nella settimana che porta al Derby di Milano, il commento del Sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ai microfoni SkySport. “Se l’Inter vincerà? Chissà, una vittoria serve a tutte e due e magari si chiude con un pari. Il mio sogno sarebbe vedere entrambe le squadre in Champions perché sarebbe anche importante per l’immagine e l’economia di Milano. Vediamo se si riesce”. Questo, nella settimana che porta al Derby di Milano, il commento del Sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, ai microfoni SkySport.

Sul mercato dell’Inter: “Conte aveva ragione quasi chiedeva una panchina lunga, ora ce l’ha e io mi fido di lui. Sono soddisfatto del mercato. Ieri ho visto la partita, Eriksen non ha fatto una grande prestazione però è uno che sa cosa fare con la palla tra i piedi. E’ un top player”.

L’attenzione si sposta poi sulla questione stadio: “E’ chiaro che dovevo e devo difendere San Siro. È una nostra proprietà, la nostra storia, cento anni di storia. La prima opzione sull’abbattimento per la costruzione di un nuovo stadio mi trovava freddo, adesso si sta andando verso l’idea per cui San Siro in parte lo si salva e verrà dedicato ad altri sport, con molto verde. E così mi convince di più. Sto diventato ottimista, ci sono da rivedere un po’ di cose ma mi sembra che stiamo andando nella direzione corretta. Il prossimo step? Ora stanno lavorando gli uffici sullo volumetrie, questione tecniche dove anche io dirò la mia, ma credo che non in tempi lunghissimi si possa arrivare ad una formula che soddisfi entrambi. Ben venga un nuovo stadio, con San Siro in parte salvato. Lo stadio è una cosa importante. Capisco le squadre che vogliono il nuovo per competere a livello europeo e non le voglio ostacolare, da tifoso è chiaro che può portare vantaggi. Ma di San Siro ho ricordi di 55 anni fa, di quando ci sono andato per la prima volta con mio padre interista. Lui vinceva la paura dell’aereo solo per vedere l’Inter. Credo che Milano possa meritare un nuovo e bellissimo stadio”.

Chiosa sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Zlatan l’ho amato in nerazzurro, ma sapevamo che il cuore era più rossonero. E’ un grande campione, il Milan ne avava bisogno e ho pensato solo bene. Poi se non segna nel derby è meglio”.

“Dobbiamo dargli ragione quando spiegava che avere qualità in panchina è fondamentale e ieri lo ha dimostrato – ha poi aggiunto in zona mista, come riporta TMW, in merito al pressing di Conte sul mercato – . Sullo Scudetto sarei prudente, ma avrei messo la firma ad essere così vicini alla Juve a questo punto della stagione. L’arrivo di Eriksen? La gara di ieri ha mostrato un po’ di difficoltà da parte sua, ma mi piace moltissimo, lo ammiravo già in Premier”.

La preoccupa il Milan di Ibrahimovic?

“Il derby è sempre una partita che va per i suoi registri, quindi è difficile predire cosa succederà. Ibra è forte, perchè è intelligente in campo. Per cui certamente sarà motivo di grande attenzione. Ci avviciniamo ad un derby, come sempre, in cui tutte le squadre hanno bisogno di vincere e il pareggio non serve a nessuna delle due, anche se poi spesso è il risultato che ne scaturisce. Ci sarà grande ansia da tutte le parti, io a San Siro non vado mai durante il derby, soffro da casa”.

E poi c’è il discorso stadio, che accomuna le due squadre:

“Comincio a diventare un po’ più ottimista. All’inizio non mi convinceva l’idea di buttare giù San Siro: non è semplice essere ricordato come il sindaco che ha dato l’ok per l’abbattimento di San Siro. Le squadre stanno portando una proposta che è più elaborata, più costruttiva e con San Siro che rimanga in modo differente da come è e che venga dedicato anche ad altri sport e che rimanga al centro della città. Su quell’area, che è un’area nostra, poi le squadre si faranno hotel, uffici, ciò che permetterà loro di rientrare dell’investimento dello stadio. Così mi convince di più il progetto. Non voglio esagerare con l’ottimismo, però mi sembra che il progetto stia prendendo una piega giusta”.

Il progetto può essere definito in fase avanzata?

“Il progetto adesso c’è e mi convince, il tema ora è capire le questioni di volumetrie. Non è un fatto di essere più o meno generosi, ma di rispettare le regole e equiparare i club a chi vuole realizzare altri progetti in città. Da come eravamo partiti, mi sembra che si siano fatti grandi passi avanti con la collaborazione di tutte le parti in causa”.