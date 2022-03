Sacchi: “Inter come un limone in cui non c’è più nulla da spremere”

“Sai quando spremi un limone e non c’è più nulla?”. Intervenuto in collegamento con Gazzetta.it, Arrigo Sacchi descrive con questa metafora l’Inter vista a Torino. “Sono arrivati a Torino contro una squadra che sta bene e il risultato si è visto – dice l’ex allenatore -. Oggi abbiamo 8-10 squadre in Serie A, come il Genoa o il Verona, che sono faticose da affrontare perché giocano a tutto campo. L’Atalanta ha pagato la partita contro il Bayer Leverkusen, l’Inter ha pagato la partita col Liverpool: sono degli umani.

C’è da avere la grinta, l’entusiamo e la voglia, oltre al fatto di pensare una settimana ad una partita. Questo è il vero problema, non l’assenza di uno o due come De Vrij e Brozovic. Si gioca troppo, questo è indubbio. Degli arbitri non parlo mai ma vorrei che avessero coraggio”.