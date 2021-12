Inzaghi ritrova solo Bastoni. A meno di sorprese, con la Roma non dovrebbe essere infatti rischiato De Vrij: l’olandese viaggia sulla via del recupero ma all’Inter nessuno vuole giocare col rischio di un rientro anticipato, fosse solo di qualche giorno. Settimana prossima c’è infatti in agenda la sfida del Bernabeu contro il Real che vale il primo posto nel girone di Champions e a seguire lo sprint di campionato fino alla sosta natalizia con Cagliari, Salernitana e Torino. Quindi all’Olimpico, domani pomeriggio, si profila una difesa a tre con Dimarco a sinistra, Bastoni (assente contro lo Spezia perché indisposto) al centro e Skriniar a destra.

Sempre indisponibili anche Ranocchia e Darmian per i quali serve ancora almeno una decina di giorni. Sulle fasce ballottaggio a destra tra Dumfries e l’eclettico D’Ambrosio (utilizzato anche come centrale di difesa), mentre a sinistra ci sarà Perisic. Rientra invece Barella dopo il turno di riposo con lo Spezia in un centrocampo completato dall’imprescindibile Brozovic e da Calhanoglu. Davanti, infine, Lautaro e Dzeko, il grande ex di giornata favorito su Correa. Alle 12.45 la conferenza di Simone Inzaghi per fare chiarezza sugli ultimi dubbi.