I nerazzurri sono i protagonisti assoluti di questo inizio di mercato. Oggi, infatti, Romelu Lukaku è atterrato a Linate e si appresta a sostenere le visite mediche: per un big che arriva, però, ce n’è uno che se ne va. Come raccontato su queste pagine, il pressing del PSG per Skriniar è sempre più forte.

La cessione dello sloveno porterà una cifra molto importante nelle casse dell’Inter, che però dovrà poi sostituirlo con almeno un acquisto in difesa. Questo perché anche il futuro di de Vrij potrebbe comprendere una partenza, così Marotta e Ausilio dovrebbero mettere a segno due colpi in entrata. Tra i nomi per la retroguardia, oltre ai soliti nomi, ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma in Serie A.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’Inter potrebbe tornare alla carica per Marash Kumbulla. Nell’estate del 2020, prima che si trasferisse alla Roma, i nerazzurri avevano già provato un approccio per il centrale albanese. Ora potrebbe essere lui il sostituto di de Vrij a livello numerico nella rosa dell’Inter: per riuscire a prenderlo, però, sarebbe necessaria una cifra vicina ai 20 milioni di euro.