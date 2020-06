Risentimento muscolare per Sensi, niente Sampdoria!

Stefano Sensi si ferma ancora. Una stagione davvero sfortunata per il centrocampista dell’Inter che ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Nelle prossime ore l’ex Sassuolo si sottoporrerà a esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, ma sicuramente salterà il match con la Sampdoria di domenica. Un problema in più per Conte.

Sensi, che contro il Napoli è entrato nel finale, è costretto a tornare in infermeria. Ancora da valutare l’infortunio, ma Conte lo perderà sicuramente per qualche partita. Veramente delicato il 24enne che dopo un ottimo inizio con la maglia nerazzurra ha accusato diversi problemi fisici. Prima un infortunio agli adduttori tra novembre e dicembre e poi con l’anno nuovo un problema al piede che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite d campionato e prima anche un fastidio al polpaccio. Nelle prossime ore si sapranno i tempi di recupero, ma anche la società farà delle valutazioni sul suo riscatto dal club neroverde.