Dopo lo scudetto con la maglia dell’Inter, la Coppa America con quella dell’Argentina. Stagione da incorniciare per Lautaro Martinez, autore di 3 gol in 6 gare con la maglia della sua nazionale. Ora si godrà le meritate vacanze, poi è atteso alla Pinetina a inizio agosto per la ripresa degli allenamenti con il nuovo allenatore Simone Inzaghi dopo la tournée americana. Intanto, è da capire se arriveranno sviluppi sul fronte rinnovo di contratto.

Alejandro Camano (agente del Toro) aspetta una proposta da parte di una delle grandi di Spagna (soprattutto Atletico o Real) che possa ingolosire l’Inter, altrimenti tratterà il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2023, ma non alle cifre fissate dai suoi predecessori (4,5 milioni a salire più bonus). Perché negli ultimi mesi il valore di Martinez è salito e anche se adesso, grazie agli “scatti” previsti nell’accordo firmato nel 2018, guadagna 2,7 milioni, pretende di più. Punta a quota 5,5-6 milioni per diventare dopo Lukaku (8,5) ed Eriksen (7,5) il più pagato della squadra.