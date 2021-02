Filtra ottimismo per il rinnovo interista di Lautaro come evidenziato nelle scorse settimane anche da Calciomercato.it. L’entourage del calciatore ha infatti avuto diversi incontri con la dirigenza nerazzurra ed avrebbe anche già trovato l’accordo di massima. Per le firme decisive sul rinnovo fino al 2024 si dovrà pazientare fino a fine mese quando gli agenti del ragazzo sono nuovamente attesi a Milano dopo i tre faccia a faccia avuti con Marotta e soci. Martinez vedrà riconosciuto il proprio status con un importante aumento da 2,5 a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus ed un anno in più di contratto con tanto di eliminazione della famigerata clausola rescissoria.

Una vera e propria svolta per la ‘dottrina Marotta’ in quanto l’amministratore delegato dell’Inter proprio non gradisce questa pratica in una politica pienamente condivisa anche da Ausilio. Colpo importante quello del club di Suning che potrebbe dunque presto andare a blindare il classe 1997 argentino, perno dell’Inter del presente ma anche di quella del prossimo futuro.