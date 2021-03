Lautaro Martinez ha conquistato l’Inter. Antonio Conte lo ha trasformato in un attaccante che non solo segna, ma aiuta anche la squadra nei momenti di difficoltà, facendo quel lavoro sporco che tanto piace al tecnico leccese. Il tandem con Romelu Lukaku ha fruttato finora ai nerazzurri il primo posto in campionato, 62 punti in classifica e il miglior attacco della competizione.

Per l’argentino sono 13 gol e 7 assist in Serie A. Numeri che non solo fanno impazzire tifosi e allenatore, ma che ha anche convinto la dirigenza cinese a prolungare il suo contratto. Si parla di una bozza di rinnovo fino al 2024 e un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro. Attualmente Lautaro guadagna 3 milioni a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2023.

Si vuole scongiurare quindi l’attacco in fase di mercato del Barcellona, che da tempo è sulle tracce dell’attaccante di Bahia Blanca. Rimangono dei dubbi, però, sulla clausola da 111 milioni di euro, inserita nell’attuale contratto. Il club nerazzurro vorrebbe mantenerla solo per l’estero, così da scongiurare un possibile attacco della Juventus. Ma c’è anche la possibilità che venga rimossa e le parti in questione stanno lavorando.