Ora ci siamo, le parti sono finalmente pronte a incontrarsi. Lo scudetto è stato consegnato, la squadra ha festeggiato in campo e fuori, si prepara al rompete le righe e ai conseguenti impegni con le nazionali (non per tutti ma per moltissimi, ulteriore testimonianza di una rosa altamente competitiva), tocca a presidente e tecnico fare chiarezza sul futuro dell’Inter. Cosa chiederà Conte già si sa, cosa risponderà Zhang (dopo aver ottenuto il finanziamento di Oaktree) no. O meglio, si può solo supporre. Suning ha dato prova in questi mesi di non voler mollare l’Inter e di continuare a credere – non solo a parole – in un futuro di successi: Conte, per interposta persona (Stellini, ndr) ha ribadito non più tardi di ieri un concetto semplice, e cioé che per un allenatore top quale lui è ci vuole un progetto top.

In tempi di pandemia si tratta di capire esattamente cosa possa essere inteso come progetto top. Il mantenimento dell’attuale assetto (i giocatori più importanti non si toccano) è già un buon punto di partenza: senza stravolgimenti questa Inter ha tutto per continuare a dettare legge in Italia. Il tecnico nerazzurro pretende però una crescita che possa garantirgli maggiori scelte e possibilità anche in Europa: il punto sarà allora chiarire cosa esattamente si intenda per mercato autofinanziato.

Sul tavolo al momento ci stanno tre ipotesi e non è dato sapere quale prevarrà. La prima: Conte resta e porta a termine il suo mandato triennale. La seconda: Conte saluta anzitempo. La terza: Conte rinnova e prolunga per un altro anno, spalmando lo stipendio su due stagioni.

Tutto può essere. Ma di certo, al di là delle legittime speranze e ambizioni c’è che l’Inter di oggi ha un futuro davanti. Sarebbe un peccato non coglierne le enormi potenzialità.