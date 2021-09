Marcelo Brozovic rappresenta ormai un perno dell’Inter, dopo alcune stagioni vissute ad altissimo livello. La metamorfosi davanti la difesa ha regalato ai nerazzurri un calciatore completo, in grado di interdire e impostare con continuità e qualità, abbinando alle caratteristiche tecniche una corsa eccezionale. E sul calciomercato il croato è certamente ambito, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di tenerselo stretto.

Il contratto del calciatore scadrà a giugno 2022, una condizione che permetterebbe al ragazzo di accordarsi già tra quattro mesi con un nuovo club. E su di lui restano importanti gli interessi della Juventus e di diversi club di Premier League. Per questo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter è intervenuta in maniera prepotente nelle ultime ore per accelerare le contrattazioni per il rinnovo di contratto. Il padre-agente di Brozovic da ieri è a Milano e con l’avvocatessa di fiducia della famiglia: già in settimana è previsto un incontro con i vertici nerazzurri.

Sono già ore decisive, dunque, per il futuro del croato. Brozovic chiede un aumento d’ingaggio molto importante: il centrocampista vuole 5-6 milioni e attualmente ne percepisce 3,5. L’Inter non vive un momento economico semplice e punta, invece, sugli anni di contratto. La strategia di Beppe Marotta prevede l’estensione fino al 2024. Di certo, l’Inter ora vuole accelerare e non perdere tempo. L’addio di Brozovic è da scongiurare nei piani della Beneamata e ora il tempo stringe.