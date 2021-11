Altra prestazione positiva nella notte di Champions per Nicolò Barella nel match tra Inter e Sheriff che lancia la squadra di Inzaghi verso l’accesso agli ottavi di finale.

E presto ci sarà il meritato rinnovo di contratto per il centrocampista ex Cagliari, come annunciato già ieri dal Ds Ausilio prima della sfida in Moldavia. Secondo Sky Sport, nelle prossime ore Barella firmerà il prolungamento quinquennale con i campioni d’Italia e il suo ingaggio salirà a 5 milioni di euro netti a stagione. A breve quindi l’annuncio: l’Inter blinda Barella.