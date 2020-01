Recupero lampo per Brozovic: può rientrare già contro il Cagliari

Antonio Conte e tutti i tifosi dell’Inter possono tirare un grande sospiro di sollivo. Dopo qualche ora di ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic, infatti, gli esami svolti martedì hanno scongiurato il peggio.

Il centrocampista croato, costretto al cambio durante Lecce-Inter ed uscito dallo stadio ‘Via del Mare’ con le stampelle, ha riportato una semplice distorsione alla caviglia senza interessamento dei legamenti.

Brozovic quindi non dovrà restare fermo per settimane come temuto inizialmente ed anzi, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe addirittura tentare dil recupero già per la gara in programma domenica contro il Cagliari.

Al momento però sembra difficile che Conte rischi il croato anche perché mercoledì prossimo è in programma la gara valida per i quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina, quando Brozovic dovrebbe tornare regolarmente in cabina di regia.

In attesa dell’ormai imminente acquisto di Eriksen, insomma, Conte può sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria dato che anche Gagliardini e soprattutto D’Ambrosio sono sulla via del completo recupero.