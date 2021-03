Lukaku e Lautaro sono le punte di diamante di un’Inter macchina da gol. Come ricorda il Corriere dello Sport, è di 65 reti il bottino nerazzurro in 27 giornate di campionato, con una media di 2,4 a partita. Né alla Juve né al Chelsea, pur vincendo il campionato, Conte era mai riuscito a mettere in piedi un attacco così dirompente. In Inghilterra, ad esempio, con i Blues si fermò a 85 gol alla fine del torneo, mentre il massimo raccolto con la Juventus fu di 80. L’anno scorso, l’Inter arrivò a toccare 81 centri.

Ai tempi dei bianconeri, Conte poteva contare su alternative valide sotto porta (da Marchisio a Vidal) che sopperivano al fatto di non avere una coppia gol come ora all’Inter. Al Chelsea, invece, i mattatori furono invece Hazard e Diego Costa con 16 e 20 gol. A Milano, la Lu-La comanda con 33 marcature totali, ma anche il resto non va male: sono 13 i marcatori differenti.