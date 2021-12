MILANO – Dopo il successo di campionato contro la Roma, l’Inter si prepara a tornare in campo per la Champions League nella gara di martedì 7 dicembre alle 21 contro il Real Madrid, matchday 6 della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022. La sfida tra le due formazioni che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione, deciderà quale squadra chiuderà il Gruppo D come prima o seconda in classifica.

Real Madrid-Inter si disputerà martedì 7 dicembre alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre), Sky Sport Action (206 del satellite) e Infinity +.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/