Per tenere viva la possibilità di una qualificazione alla fase finale della Champions League, l’Inter di Antonio Conte è chiamata a dare risposte nell’insidiosa trasferta di Madrid contro il Real di Zinedine Zidane. Al momento i Blancos sono in fondo alla classifica del Gruppo B con 1 punto. Inter e Borussia Monchengladbach sono appaiate a quota 2, mentre lo Shakhatr Donetsk guida in solitaria con 4 punti. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match.

Dove e quando si gioca

Real Madrid-Inter si giocherà martedì 3 novembre 2020 all’Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid a porte chiuse. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.

Partita: Real Madrid-Inter

Data: 3 novembre 2020

Orario: 21

Stadio: Alfredo Di Stefano Stadium

Dove è possibile vedere l’incontro

Sarà possibile seguire il match di Champions League tra Real Madrid e Inter in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv e in chiaro su Canale 5 e sulla app Mediaset Play.

Canale tv: Sky, Canale 5

Streaming: Sky Go e Now Tv, Mediaset Play

Probabili formazioni di Real Madrid-Inter

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, S. Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Perisic.