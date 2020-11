Real Madrid-Inter: Lukaku non ci sarà

Momento complicato per l’Inter. I nerazzurri, reduci dal pareggio contro il Parma, sono attesi dall’importante gara di Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte non potrà contare su Romelu Lukaku. “L’obiettivo adesso è quello di averlo per la trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, ma anche in questo caso non ci sono certezze perché l’infortunio è delicato“.

Il tecnico nerazzurro dovrà quindi fare a meno dell’attaccante che stava attraversando un grande momento. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, il quotidiano sottolinea che potrebbe andare in panchina ed entrare in caso di necessità. Il cileno “stamani si è allenato anche se non ha forzato“.

“Da vedere se sarà convocato Skriniar, arruolabile dopo il Covid. Stamani la squadra si è sottoposta ai tamponi programmati dalla Uefa. Domani rifinitura e poi partenza”.