In data odierna, il Cda dell’Inter ha approvato il bilancio 2020/2021 facendo registrare una gigantesca perdita di ben 245,6 milioni di euro. Una cifra record che ha fatto storcere il naso a molti, relativamente agli ultimi anni di gestione finanziaria del club meneghino.

In questo senso è arrivato una critica forte da parte del direttore Fabio Ravezzani, che su Twitter ha messo nel mirino la gestione societaria relativa anche al periodo di Antonio Conte: “Passivo Inter a 245 milioni. Normale se ti affidi ai capricci di un allenatore che ti fa vincere lo scudetto, ma perdere decine di milioni fallendo in Europa. E poi magari se ne va dandoti del pezzente mentre tu gli regali anche 7 milioni così, per qualche inspiegabile motivo”.