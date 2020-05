Rafinha nella trattativa per Lautaro Martinez al Barcellona?

La lunga ed estenuante trattativa per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona si arricchisce di una nuova puntata: secondo il Mundo Deportivo, l’Inter starebbe valutando l’ipotesi di riaccogliere Rafinha, già visto a Milano nella seconda metà della stagione 2017/18. Il centrocampista brasiliano, attualmente in foza al Celta Vigo, sembra essersi messo alle spalle i tanti infortuni che lo hanno tartassato negli ultimi anni, e le sue ultime prestazioni hanno riacceso l’interesse di diversi club.

In scadenza di contratto nel giugno del 2021, può lasciare Barcellona per 16 milioni di euro: un prezzo di saldo rispetto ai 35 milioni chiesti dai catalani nel maggio di due anni fa, che spinsero la dirigenza nerazzurra a non esercitare il diritto di riscatto. Nel caso in cui il club di viale della Liberazione decidesse di inserire Rafinha all’interno dell’operazione Lautaro, il Barcellona dovrebbe comunque trovare una seconda contropartita: con una valutazione di soli 16 milioni, raggiungere le richieste interiste diventerebbe economicamente impossibile per i blaugrana.